Министр здравоохранения Украины при Януковиче Раиса Богатырева задержана в аэропорту Киева

На Украине сотрудники правоохранительных органов во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту "Жуляны" бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву. Богатырева возглавляла украинский Минздрав в период президентства Виктора Януковича.

Украинские СМИ пишут, что "Богатыреву выявили на рейсе, который прибыл из Минска". Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов. Спикер Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил, что Богатыреву задержали пограничники и передали ее правоохранителям.

Бывшего министра подозревают в махинациях с бюджетными средствами в особо крупном размере, в частности при закупках лекарственных средств и изделий медицинского назначения. По некоторой информации, Раиса Богатырева покидала Украину почти на пять лет.

С октября 2014 года украинская Генпрокуратура объявила ее в розыск.

Богатыревой грозит лишение свободы сроком от двух до семи лет.