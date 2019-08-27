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Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

27 августа 2019, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

В мексиканском штате Нуэво-Леон 23-летняя студентка Алекса Терразас попала в больницу с серьезными травмами после падения с балкона шестого этажа, сообщает во вторник издание LAD Bible.

Терразас выполняла под запись камеры опасную позу йоги, поскользнулась и упала с высоты 25 метров. Прибывшие на место парамедики доставили девушку в больницу, где она перенесла 11-часовую операцию.

Все это время медики боролись за ее жизнь. В результате персоналу больницы удалось спасти студентку. Однако сейчас врачи прогнозируют, что в ближайшие 3 года Алекса вряд ли сможет ходить самостоятельно.

Расследованием данного инцидента в настоящий момент занимается прокуратура. Она пришла к выводу, что падение было несчастным случаем. Ранее девушка не раз демонстрировала на балконе опасные трюки.

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Врачи бегут, министры хорошеют

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Как город назовёте – так и заживёт

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На мой век актёрской работы хватит

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