Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

В мексиканском штате Нуэво-Леон 23-летняя студентка Алекса Терразас попала в больницу с серьезными травмами после падения с балкона шестого этажа, сообщает во вторник издание LAD Bible.

Терразас выполняла под запись камеры опасную позу йоги, поскользнулась и упала с высоты 25 метров. Прибывшие на место парамедики доставили девушку в больницу, где она перенесла 11-часовую операцию.

Все это время медики боролись за ее жизнь. В результате персоналу больницы удалось спасти студентку. Однако сейчас врачи прогнозируют, что в ближайшие 3 года Алекса вряд ли сможет ходить самостоятельно.

Расследованием данного инцидента в настоящий момент занимается прокуратура. Она пришла к выводу, что падение было несчастным случаем. Ранее девушка не раз демонстрировала на балконе опасные трюки.