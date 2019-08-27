Видео: в Китае обезьяна сбежала из зоопарка при помощи камня

В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать. Видео инцидента опубликовала газета South China Morning Post.

Сотрудники зоопарка сообщили, что эта мартышка давно отличалась более высоким уровнем интеллекта по сравнению с сородичами, оказавшись единственной в вольере, кто использовал орудия труда, чтобы колоть орехи.

"Эта обезьяна отличается от других. Она знает, как использовать инструменты для разбивания грецких орехов. Когда мы даем орехи другим обезьянам, они их просто кусают", - поделился наблюдениями собеседник.



