Песков рассказал о возможности визита Путина в США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о возможности визита президента России Владимира Путина в США. Американский президент Дональд Трамп во время саммита "Большой семерки", завершившегося во Франции, сказал, что может пригласить Владимира Путина на очередной саммит "элитного клуба" в США в 2020 году.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. Он отметил, что о поездке Путина в США "речи не идёт в прикладном плане". "И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин", — сказал Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.