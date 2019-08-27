ВСУ раскрыли официальные данные о погибших в Иловайском котле

Под Иловайском погибли 220 украинских военнослужащих. Таков официальный ответ Генерального штаба ВСУ. Ведомство направило его украинскому подразделению британской телекомпании BBC.

Общее количество погибших составило 220 человек. 40 пропали без вести, и 44 ранило.

Украинские военные уточнили, что речь идет исключительно о военнослужащих. В боях под Иловайском также принимали участие бойцы МВД и добровольческие подразделения.

По известной на настоящий момент информации, общее количество погибших в иловайском котле может достигать 366 человек. Таковы данные, которые ранее обнародовала военная прокуратура Украины.