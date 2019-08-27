В Верховной Раде проходят обыски ГБР

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) опечатало центр управления системой голосования в Верховной раде в связи с расследованием дела о внедрении сенсорной кнопки для голосования.

Об этом сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий. По его словам, в помещение "без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда" зашли двенадцать следователей и работников СБУ и ГБР.

Силовики пришли за 10 минут до того, как в парламенте должно было начаться общее тестирование. Спикер добавил, что следователи заблокировали работу компьютерного центра и запретили входить в помещение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести штраф для депутатов Рады, голосующих за отсутствующих коллег. По словам Парубия, он "дал поручение подготовить все, чтобы ввести хотя бы сенсорную кнопку".