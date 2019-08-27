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Экс-разведчик выявил идейных вдохновителей провокации Киева в Керченском проливе

27 августа 2019, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-разведчик выявил идейных вдохновителей провокации Киева в Керченском проливе
фото: Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Идейными вдохновителями прошлогодней антироссийской провокации Украины в Керченском проливе являлись представители американской власти. Такую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

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Как пишет канал «Политическая жизнь» в «Яндекс. Дзен», Кедми отметил, что за морским инцидентом стояли чиновники США, которые решили использовать Украину в своих целях. Эксперт выразил надежду на то, что новый президент страны Владимир Зеленский не будет идти на поводу у Соединенных Штатов, говорится в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что беглый украинский политик Александр Онищенко назвал выгоду Вашингтона от войны в Донбассе.

 

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