Экс-разведчик выявил идейных вдохновителей провокации Киева в Керченском проливе

Идейными вдохновителями прошлогодней антироссийской провокации Украины в Керченском проливе являлись представители американской власти. Такую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Как пишет канал «Политическая жизнь» в «Яндекс. Дзен», Кедми отметил, что за морским инцидентом стояли чиновники США, которые решили использовать Украину в своих целях. Эксперт выразил надежду на то, что новый президент страны Владимир Зеленский не будет идти на поводу у Соединенных Штатов, говорится в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что беглый украинский политик Александр Онищенко назвал выгоду Вашингтона от войны в Донбассе.