Можно ли продавать алкоголь в Латвии лицам до 21 года?

В Латвии собирают подписи у граждан за запрет продавать алкоголь лицам, не достигшим 21 года. Что по этому поводу думают латвийские врачи?

Если честно, то подписи стали собирать еще в 2012 году. Но до сих пор идея о запрете продажи алкоголя лицам, которым нет 21 года, не приобрела «государственное значение». Собрано 10 000 подписей.

Что изменится, когда будет введен данный закон?

Комментирует вице-президент общества врачей Латвии Марис Плявиньш.

«Я не думаю, что произойдут большие изменения. Сегодня алкоголь можно купить в любом продуктовом магазине в Латвии. Да, официально сделать это можно до десяти вечера, но ночные магазины могут продавать алкоголь и дольше. Это незаконно, но такое бывает. Это бизнес. Конечно, тему эту нужно поднимать. Обязательно. Возможно, следует продавать алкоголь только в специализированных магазинах. Тогда контроль будет. Будем реалистами, но немало молодых людей, которые употребляют слишком много алкоголя. Особенно сложная ситуация сложилась в районах Латвии. Мозг человека развивается до 23 или даже до 25 лет. А если человек пьет много, то наносит себе вред. Но кто может его остановить? Прежде всего – близкие. Общество, конечно, играет большую роль, но человек должен сам понимать, что он делает!»