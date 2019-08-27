Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, пытался помешать присоединению полуострова к России. С таким заявлением выступил Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады.

Мосийчука процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор». Экс-парламентарий рассказал, что Могилев предпринимал усилия по подкупу депутатов крымского парламента с целью срыва голосования за организацию референдума о вхождении в состав РФ.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский блогер Игорь Бразовский придумал способ «возвращения» полуострова с помощью администрации Соединенных Штатов. Соответствующий пост Бразовский разместил в Facebook.