Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ
27 августа 2019, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]
Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, пытался помешать присоединению полуострова к России. С таким заявлением выступил Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады.
Мосийчука процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор». Экс-парламентарий рассказал, что Могилев предпринимал усилия по подкупу депутатов крымского парламента с целью срыва голосования за организацию референдума о вхождении в состав РФ.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский блогер Игорь Бразовский придумал способ «возвращения» полуострова с помощью администрации Соединенных Штатов. Соответствующий пост Бразовский разместил в Facebook.