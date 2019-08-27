В Киеве антироссийский плакат привёл к конфликту между спортсменами и националистами

В Киеве случился конфликт между спортсменами и националистами, которые принесли на фестиваль «Спорт для всех» и развернули плакат с антироссийским лозунгом.

Националисты написали на плакате «Смерть России», чем очень возмутили спортсменов. Они заявили, что «спорт не имеет границ», и на фестивале не должно быть поводов для разжигания межнациональной розни. В ответ националисты отказались убирать антироссийский плакат и посоветовали спортсменам уехать в Россию, передаёт РИА Новости. На место инцидента вызвали военных, которые остановили конфликт. Отмечается, что прибывшие силовики поддержали позицию националистов.