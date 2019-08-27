Макрон: необходимо думать о совместной с РФ стратегии по космосу

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 27 августа, сделал важное заявление. Политик сообщил о необходимости совместно с Российской Федерацией подумать о стратегии по космосу и в киберсфере.

Макрон, выступая перед французскими послами, отметил, что по вопросу космоса главный союзник Парижа отнюдь не Вашингтон. Именно поэтому президент Франции считает, что о киберстратегии нужно думать совместно с Москвой, передает сегодня РИА "Новости"

По словам Эммануэля Макрона, в настоящий момент кибератаки случаются ежедневно, вследствие чего следует без наивности вести переговоры по данному вопросу.