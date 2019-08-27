Макрон: необходимо думать о совместной с РФ стратегии по космосу
27 августа 2019, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
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27 августа 2019, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
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