Президент Франции заявил о конце западной гегемонии в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 27 августа, сделал резонансное заявление. По словам французского лидера, эпоха западного доминирования в мире в настоящий момент завершается.

Макрон подчеркнул, что сейчас можно наблюдать конец западной гегемонии. "Обстоятельства меняются", – заметил глава Франции.

Политик также отметил, что это можно объяснить геополитическими изменениями. Эммануэль Макрон добавил, что в первый ряд выдвинулся Китай. Кроме того, по словам французского лидера, Россия добивается в своей стратегии большего успеха, передает ТАСС.