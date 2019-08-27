Беглый украинский политик озвучил выгоду США от гражданской войны в Донбассе

Украинский политик Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году после предъявления уголовных обвинений и лишения депутатской неприкосновенности, озвучил выгоду Соединенных Штатов от гражданской войны в Донбассе.

Беглый парламентарий отметил в разговоре с журналистами, что задача Вашингтона состоит в ослаблении Российской Федерации. Поэтому американская сторона была заинтересована в развязывании конфликта на востоке Украины, процитировал Онищенко «ПолитНавигатор».

Ранее во вторник сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР, предсказал военный разгром республик Донбасса в случае наступления киевских силовиков.