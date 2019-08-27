Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во вторник, 27 августа, сделал важное заявление. По словам политика, он не видит прорывов за первые сто дней президентства Владимира Зеленского.

Парубий подчеркнул, что пока он лишь слышал громкие слова и красивые заявления, однако никаких прорывов в сферах иностранных дел и безопасности замечено не было. Спикер Рады добавил, что не может дать ни позитивной, ни негативной оценки деятельности Зеленского.