Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Киев

Днем во вторник, 27 августа, стало известно, что советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам нацбезопасности Джон Болтон прибыл в столицу Украины Киев. Об этом сообщили в посольстве США.

Ранее Болтон лично сообщил о предстоящих встречах с "партнерами Соединенных Штатов" на своей страничке в социальной сети Twitter . Издание The Wall Street Journal в свою очередь сообщило , что Вашингтон якобы хочет предотвратить сделку между Киевом и Пекином по поглощению китайским концерном украинского завода, на котором производятся авиадвигатели.