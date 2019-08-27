Определены главные претенденты на пост премьера Украины при президенте Зеленском

Перечислены главные претенденты на должность руководителя правительства Украины при президенте Владимире Зеленском. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

Издание Украина.ру, ссылаясь на мнение киевских политиков и экспертов, назвало четырех кандидатов. Это глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, исполнительный директор компании Юрий Витренко, заместитель руководителя офиса президента Алексей Гончарук и Владислав Рашкован, представляющий Украину в МВФ.

Ранее сообщалось, что украинский адвокат Татьяна Монтян озвучила выгоду окружения Владимира Зеленского от продолжения боевых действий на территории Донбасса.