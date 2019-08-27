Адвокат рассказал, почему Россия и Украина до сих пор не совершили обмен задержанными

Адвокат рассказал, как обстоит ситуация с обменом пленными между Россией и Украиной. По словам Валентина Рыбина, с юридической стороны недостает указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании.

Зеленский рассказал, когда будет совершен обмен удерживаемых граждан России и Украины

«Сейчас завершается процедура юридического оформления участников процедуры обмена. Пока они не будут завершены, никто никуда не поедет. Еще мы ждем соответствующего указа от президента Украины о помиловании», - объяснил адвокат.

Он отметил, что после завершения всех процедур удерживаемых доставят в пункт сбора, откуда они будут отправлены на обмен. При этом Рыбин не уточнил, когда может закончится оформление всех необходимых документов, передаёт РИА Новости.