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Горящие леса Бразилии угрожают сотням племён индейцев
27 августа 2019, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
В течение нескольких последних недель в Бразилии горят леса. От пожаров страдают и соседние государства: Боливия, Аргентина. Дым и смог от пожаров распространяются на многие сотни километров.
Пламя угрожает индейцам, которые проживают в тропиках. В них находится порядка 200 племён. Для индейцев лес является основным домом. Аборигены считают, что лес поджигают фермеры. Президент Бразилии в своё время заявлял, что лес будет освобождаться для добычи полезных ископаемых и развития фермерских угодий. А индейцы создают препятствия для работы лесорубов. Президент страны к проблеме относится скептически и обвиняет средства массовой информации в преувеличении сложившейся ситуации. В дело стали вмешиваться руководители других стран, представители мировой культуры.
Так, фонд Леонардо Ди Каприо направил на помощь в тушении пожаров несколько миллионов долларов.
Стоит отметить, что руководство Бразилии отказалось от помощи других государств. На последней встрече G7 французский лидер предлагал южноамериканскому коллеге любую помощь.
Тем временем площадь пожаров стремительно увеличивается. В тушении огня начали принимать участие военные.
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