Прогноз о ядерной войне на Ближнем Востоке обнародовал российский ученый

Между Израилем и Ираном в будущем разгорится ядерная война. С таким прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил российский ученый-востоковед Евгений Сатановский.

Как отметил эксперт, ставший собеседником издания ФАН, он ждет, что Израиль ударит по иранским ядерным объектам. По мнению Сатановского, к этому приведет политика Тегерана. Востоковед сравнил Иран с человеком, который постоянно угрожает своему соседу убийством, демонстрируя оружие.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах немецкой прессы появился материал, в котором содержится предполагаемый сценарий Третьей мировой войны с участием Российской Федерации.