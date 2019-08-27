Экс-министр ДНР предсказал разгром ополчения Донбасса в случае наступления ВСУ

В случае наступления Вооруженных сил Украины на республики Донбасса их военные формирования ждет поражение. Такой прогноз в разговоре с журналистами озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР.

Как отметил Стрелков, ставший собеседником «Независимого военного обозрения», Киев может начать операцию против самопровозглашенных государств в любой момент. Если президент Украины Владимир Зеленский даст команду о наступлении, ВСУ разгромят ополчение столь же быстро, как хорватская армия разгромила силы Сербской Краины, предсказал экс-министр.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский адвокат Татьяна Монтян раскрыла выгоду команды Владимира Зеленского от продолжения конфликта в Донбассе.