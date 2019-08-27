СМИ: пассажир помог экстренно посадить самолет в Португалии

В минувший понедельник, 26 августа, самолет Boeing 757, следовавший из Манчестера в Фуншал, главный город острова Мадейра, помог экстренно посадить пассажир, который, к счастью, оказался летчиком.

Согласно некоторым данным, пилот британской авиакомпании Jet2 внезапно почувствовал себя плохо во время перелета, вследствие чего совершить незапланированную посадку второму пилоту помог летчик, который находился на борту в качестве пассажира.

Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошел примерно на полпути до места назначения. Очевидцы сообщают, что после приземления они видели первого пилота на коляске и с кислородной маской на лице.

Пресс-секретарь лоукостера подтвердил, что на борту случилось ЧП, но не предоставил подробностей.