В сети появилось фото двойника Стива Джобса, которое спровоцировало множество слухов

В сети появилась фотография, на которой запечатлен двойник покойного создателя корпорации Apple Стива Джобса. Снимок, сделанный в Египте, вызвал множество слухов о том, что мужчина на самом деле жив.

Человек, которого сфотографировали на египетской территории, действительно невероятно похож на Стива Джобса, который ушел из жизни осенью 2011 года, передает teleprogramma.pro.

Мужчина, попавший в объектив фотоаппарата, одет в простые вещи. У него короткие седеющие волосы, едва заметная борода и очки в тонкой оправе. Кроме того, он запечатлен в задумчивой позе, что делает его очень похожим на "отца" гаджетов Apple.

Поклонники Джобса "ухватились" за версию его таинственного "воскрешения", однако скептики отметили, что в мире очень много похожих людей.