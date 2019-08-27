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Пушков рассказал, может ли над Донецком подняться флаг Украины
27 августа 2019, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что со временем над Донецком вновь будет реять украинский флаг.
Пушков отметил, что Порошенко за время нахождения у власти настолько часто делал подобные заявления, что сейчас в них никто не верит, в том числе и сам бывший президент. Российский сенатор подчеркнул, что позиция Киева продолжает отталкивать от себя Донецк и Луганск, так что об украинском флаге не может быть и речи, передаёт РИА Новости.
«Порошенко столько раз обещал гордо поднять украинский флаг то над Севастополем, то Донецком, и с одинаковым "успехом", что в это уже никто не верит, как и он сам», - считает Пушков.
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