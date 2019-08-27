Советник президента США по нацбезопасности планирует посетить Украину

Утром во вторник, 27 августа, стало известно, что советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон планирует в самое ближайшее время посетить Украину.

Болтон подчеркнул, что с нетерпением ждет своих предстоящих встреч с американскими партнерами в Киеве, передает сегодня "Свободная пресса".

Советник американского лидера по национальной безопасности также заметил, что Вашингтон поддерживает реформы, которые готовит президент Украины Владимир Зеленский, а также стремление украинских властей создать более сильную и процветающую страну.