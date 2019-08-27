На Украине рассказали о заходе своего корабля в зону учений Черноморского флота РФ

Замначальника штаба командования ВМС Украины по вопросам евроатлантической интеграции Андрей Рыженко заявил, что украинский малый разведывательный корабль «Переяслав» заходил в зону, предназначенную для проведения учений российского Черноморского флота.

По словам Рыженко, украинский корабль возвращался с учений НАТО. Полковник отметил, что «Переяслав» оказался в районе российских учений из-за того, что там не было деятельности, передаёт РИА Новости. Рыженко отметил, что заход корабля в воды учений разрешено международным правом.

«Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации», - рассказал украинский полковник.