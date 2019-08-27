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На Мадрид обрушился ураган: потоки воды сносят автомобили
27 августа 2019, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]
На столицу Испании Мадрид обрушился мощный ураган. Согласно последней информации осведомленных источников, ливни и град буквально парализовали дороги и привели к задержкам рейсов в аэропортах.
Известно, что Департамент метрополитена Мадрида объявил о том, что несколько линий подземки временно перестают работать. Как сообщает телеканал "Россия 24", сильнее всего пострадал район Арганда-дель-Рей, где потоки воды смывали припаркованные автомобили и затапливали первые этажи зданий.
Государственное метеорологическое агентство Испании подчеркивает, что на территории Испании до конца лета ожидаются сильные осадки.
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