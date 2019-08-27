На Мадрид обрушился ураган: потоки воды сносят автомобили

На столицу Испании Мадрид обрушился мощный ураган. Согласно последней информации осведомленных источников, ливни и град буквально парализовали дороги и привели к задержкам рейсов в аэропортах.

Известно, что Департамент метрополитена Мадрида объявил о том, что несколько линий подземки временно перестают работать. Как сообщает телеканал "Россия 24", сильнее всего пострадал район Арганда-дель-Рей, где потоки воды смывали припаркованные автомобили и затапливали первые этажи зданий.

Государственное метеорологическое агентство Испании подчеркивает, что на территории Испании до конца лета ожидаются сильные осадки.