В США кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет

Жительница американского города Нью-Йорк Мэгги Уэлз нашла своего кота по кличке Тигр, пропавшего одиннадцать лет тому назад. Об этом накануне сообщил местный телеканал "ABC7".

Сотрудница приюта для животных Кэрол О'Коннелл рассказала, что к ее дому в течение трех лет приходил бездомный кот. Женщина подкармливала бродягу, а какое-то время спустя обнаружила у него вживленный чип.

Благодаря информации на нем, она связалась с хозяйкой кота и вернула его в семью. Как отмечается, Тигр сбежал из дома, когда ему было три года. Затем его хозяева переехали. И лишь теперь "семейство" воссоединилось.