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Латвия: экс-сотрудник ОМОНа просит вызвать российское ТВ и дипломатов

26 августа 2019, 22:12 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Латвия: экс-сотрудник ОМОНа просит вызвать российское ТВ и дипломатов

Тихую Латвию потряс «скандал»: экс-сотрудник рижского ОМОНа просит помощи в социальных сетях. Александр Лапин утверждает, что полиция ломает ему входную дверь. 

Александр Лапин считает, что это «политическое дело». 

«Внимание! Фашисты ломают ко мне двери!!!! Вспомнили мое участие 19-21 августа 1991 года в ГКЧП. Вызывайте российское ТВ! Меня хотят упрятать в психушку! Подъехала психбригада!»

Видимо, под словом «фашисты» г-н Лапин имел в виду… полицию. 

Данную информацию опубликовали некоторые латвийские СМИ. Но данный «скандал» моментально облетел Ригу. 

Многие комментаторы к данной публикации не верят в происходящее: госполиция не может производит такие действия без ордера. Александр Лапин утверждает, что полиция ломает его входную дверь не имея ордера.

Действительно ли имеет место быть такая ситуация? Это политика?

Неофициальный, но достоверный источник «Аргументы Недели» в Латвии пояснил ситуацию.

«Зачем повторять глупость? Когда в Латвии полиция приходила и ломала двери без «острых ситуаций». В данном случае есть такая ситуация: человек не совсем здоров психически. Полицию вызвали его соседи, которым он угрожал расправой. Он обещал их, простите, убить. Естественно, люди опасаются за свою жизнь. Человек он военный, размахивает оружием. И все это происходит практически в центре столицы. И как полиция должна на это реагировать? Игнорировать такой вызов? Конечно, нет. Это не детские игры. Они приехали по вызову, стали звонить в его дверь и просили объяснить ситуацию. Лапин не открыл, а стал кричать на полицейских из-за двери. При чем тут фашисты? О чем говорит этот человек? После таких слов, конечно, вызвали врачей. Речь Лапина спутана и не совсем адекватна. Это обычное бытовое дело».

Могу сказать, как рижанка: «Я в Риге совершенно спокойно говорю на русском! Более того, даже с государственными служащими, политиками, дипломатами…. И даже с некоторыми экс-президентами! Могу сказать, что «фашизма» я не замечала! Это точно!»

 

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