Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга вечером в понедельник сообщили, что состояние 12-летней российской туристки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым.

Заведующий отделением реанимации Санкт-Петербургской Детской городской больницы №1 Михаил Русак заявил, что у юной пациентки появилась субфебрильная лихорадка. Медики считают, что состояние пострадавшей позволяет перевезти ее в Россию, однако этот шаг может привести к осложнениям, передает РИА "Новости".

Ранее сегодня стало известно, что родители девочки отказались от транспортировки, поскольку это может лишь навредить ей.