В Китае блогер инсценировал ДТП со своей матерью ради лайков

Китайский блогер Чао инсценировал дорожно-транспортное происшествие с участием собственной матери в Чжэнчжоу, снимая ролик для соцсети Weibo, сообщает газета South China Morning Post.

Будучи за рулем автомобиля Lamborghini, Чао якобы столкнулся с 55-летней женщиной на скутере. После постановочного ДТП "пострадавшая" стала кататься по асфальту, изображая жуткую боль от полученных травм.

Как выяснилось позднее, дама - мать блогера, а инцидент снимал на видео его друг. Действия троицы спровоцировали затор. В результате Чао, его мать и друга арестовали на пять суток и оштрафовали на 200 юаней.