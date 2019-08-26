Вечером в понедельник, 26 августа, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в рамках саммита G7 во французском Биаррице было продемонстрировано "потрясающее единство".

На пресс-конференции по итогам саммита Трамп также выразил благодарность своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону за организацию данного мероприятия. Американский лидер подчеркнул, что глава Франции проделал "невероятную работу", передает ТАСС.

Президент США также заметил, что прошедший саммит "Большой семерки" был успешным, а все его участники прекрасно поладили.