Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя

Британский журналист и телеведущий Скотт Миллс выяснил, что принц Гарри зовет супругу своего брата Уильяма иначе, нежели все привыкли слышать. Этот факт стал новостью для герцогини Кэтрин.

В ходе одного из недавних интервью с прессой, отвечая на вопросы журналиста, принц Гарри, если разговор касался Миддлтон, называл ее не Кэтрин, и даже не Кейт, а значительно короче - просто Кэт.

Миллс был удивлен и решил поинтересоваться, что об этом думает сама герцогиня Кембриджская. Как оказалось, Кейт впервые слышала об этом, однако отметила, что готова откликнуться и на "Кэт".