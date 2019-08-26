Итоговое заявление участников саммита G7 уместилось на одном листе

Итоговое заявление участников саммита G7, который состоялся во французском городе Биарриц, уместилось на одном листе. Мероприятие началось в минувшую субботу, 24 августа, и завершилось сегодня.

Заявление начинается с утверждения о том, что лидеры стран-участниц саммита подчеркивают свое "большое единство", а также позитивный настрой переговоров. Подчеркивается, что главы государств смогли достичь согласия по многим пунктам. В документе перечисляются эти темы, передает РИА "Новости"

Первыми в списке значатся торговые вопросы. Уточняется, что G7 придерживается принципов справедливой и открытой международной торговли и стабильности мировой экономики. Акцент сделан на намерении стран-участниц "семерки" изменить ВТО с целью сделать ее более эффективной.

Вторым пунктом стала иранская ядерная программа. Стороны сошлись на том, что нельзя допустить наличия ядерного оружия у Ирана.