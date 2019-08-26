Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по итогам саммита G7 заявил, что его предшественник Барак Обама мог предотвратить присоединение Крыма к России, однако не справился с данной задачей.

Трамп подчеркнул, что 44-й президент США мог остановить процесс воссоединения при помощи "чего угодно". Якобы у политика были все необходимые механизмы, однако он ими не воспользовался, вследствие чего задача помешать присоединению Крыма к РФ провалилась. "Обаму перехитрили", – передает РБК слова действующего американского лидера.

Напомним, полуостров вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума. Некоторые страны до сих пор оспаривают итоги голосования.