В Великобритании семейная пара нашла клад стоимостью $6,2 млн

Семейная пара при помощи металлоискателей нашла клад с монетами XI века стоимостью 5 млн фунтов (около 6,2 млн долларов) на одной из ферм в графстве Сомерсет, расположенном на юго-западе Англии.

Речь идет о 2 571 пенни – монетах, отчеканенных во время правления последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона (1022-1066 год). Каждая из них стоит от 1 до 5 тыс. фунтов. Все монеты находятся в прекрасном состоянии, сообщает издание The Sun.

Эксперты отмечают, что эти деньги, вероятнее всего, принадлежали обеспеченному человеку – не королю, но высокопоставленному чиновнику.

Сообщается, что семейная чета сообщила о своей находке в полицию, как этого требует закон. Монеты были переданы для оценки в Британский музей.