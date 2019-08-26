Днем в понедельник, 26 августа, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Иран "столкнется с жесткой силой", если продолжит делать то, что делает в настоящий момент.

Трамп подчеркнул, что Тегеран должен быть "хорошим игроком". Американский лидер предположил, что власти Ирана не захотят сталкиваться с реальной силой, поэтому будут "вести себя нормально". Об этом политик заявил в рамках совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита "Большой семерки", передает телеканал Fox News