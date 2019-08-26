Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил уверенность в том, что Россия готова вернуться в G8, однако сама просить об этом не будет.

Трамп призвал не ожидать просьб со стороны РФ. По мнению американского лидера, президент Российской Федерации Владимир Путин является гордым человеком, передает РИА "Новости"

Глава США уверен, что возвращение России в G8 будет хорошо не только для этой страны, но и для остальных государств. "Это будет позитивно", – подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что американский президент на саммите "Большой семерки" в Биаррице перессорился с лидерами "Большой семерки" из-за России.