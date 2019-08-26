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Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить

26 августа 2019, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить
фото: Michael Kappeler/dpa
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил уверенность в том, что Россия готова вернуться в G8, однако сама просить об этом не будет. 
 
Трамп на саммите "Большой семерки" во французском Биаррице перессорился с лидерами G7 из-за России

Трамп на саммите "Большой семерки" во французском Биаррице перессорился с лидерами G7 из-за России

 
Трамп призвал не ожидать просьб со стороны РФ. По мнению американского лидера, президент Российской Федерации Владимир Путин является гордым человеком, передает РИА "Новости".
 
Глава США уверен, что возвращение России в G8 будет хорошо не только для этой страны, но и для остальных государств. "Это будет позитивно", – подчеркнул Трамп.
 
Ранее сообщалось, что американский президент на саммите "Большой семерки" в Биаррице перессорился с лидерами "Большой семерки" из-за России.

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//Происшествия

Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать

Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать

Вечером в понедельник стало известно, что пожар на территории Богородице-Рождественского монастыря удалось локализовать. Об этом сообщили в центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

//Экономика

Путин раскритиковал темпы роста российской экономики

Путин раскритиковал темпы роста российской экономики

Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам. Российский лидер заявил, что беспокойство вызывает медленный рост реальных доходов людей.

//Политика

Лавров заявил о зависимости переговоров в нормандском формате от Украины

Лавров заявил о зависимости переговоров в нормандском формате от Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вести обсуждение о саммите в "нормандском формате" можно только после улаживания вооружённого конфликта на Донбассе и понимания, какой позиции придерживается новое правительство Украины.

//В мире

Трамп пригрозил "жесткой силой" властям Ирана

Трамп пригрозил "жесткой силой" властям Ирана

Днем в понедельник, 26 августа, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Иран "столкнется с жесткой силой", если продолжит делать то, что делает в настоящий момент.

//Общество

Россия может повторить Карибский кризис?

Россия может повторить Карибский кризис?

Российское военное руководство намерено симметрично ответить на угрозы США по размещению ракет близ своих границ. Для этого Россия может использовать военные базы, которые имеются в ряде государств Латинской Америки.

//Новости СМИ2

//Общество

Росгидромет зафиксировал непродолжительное повышение радиоактивного фона после ЧП под Северодвинском

Росгидромет зафиксировал непродолжительное повышение радиоактивного фона после ЧП под Северодвинском

Росгидромет зафиксировал непродолжительное повышение радиоактивного фона после взрыва на полигоне ВМФ под Северодвинском. Сейчас радиационный фон в Северодвинске находится в норме.

//Общество

В Москве орудуют мошенники, незаконно предлагающие заменить счетчики и приборы учета расхода воды

В Москве орудуют мошенники, незаконно предлагающие заменить счетчики и приборы учета расхода воды

В Москве и Подмосковье орудуют мошенники, незаконно предлагающие заменить счетчики электроэнергии и приборы учета расхода воды. Они предлагают заменить даже приборы учета, подключенные к АИИС КУЭ.

//Культура

Музыкант и актер Петр Мамонов перенес операцию

Музыкант и актер Петр Мамонов перенес операцию

В понедельник, 26 августа, стало известно, что знаменитый музыкант и актер Петр Мамонов перенес операцию. В минувшую субботу 68-летний мужчина был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда.

//Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин оценил "мужской поступок" музыканта Игоря Крутого

Иосиф Пригожин оценил "мужской поступок" музыканта Игоря Крутого

Иосиф Пригожин оценил "мужской поступок" Игоря Крутого. Продюсер, композитор и исполнитель Игорь Крутой публично высказался о том, что даже Лолита и Валерия не могут попасть в эфир "Русского радио".

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//Наука

Европа решила отказаться от российских "Союзов"

Европа решила отказаться от российских "Союзов"

Астронавт ЕКА итальянец Лука Пармитано, который прибыл на МКС в июле этого года, может стать последним европейским представителем, полетевшим на станцию на российском корабле "Союз".

//Происшествия

Машина сбила женщину с ребенком на перекрестке в Саратове

Машина сбила женщину с ребенком на перекрестке в Саратове

В понедельник, 26 августа, иномарка сбила женщину с ребенком на перекрестке в Саратове. В пресс-службе городского отдела ГИБДД уточнили, что после аварии оба пешехода были доставлены в больницу.

//Происшествия

Пожар вспыхнул в здании Богородице-Рождественского монастыря в центре Москвы

Пожар вспыхнул в здании Богородице-Рождественского монастыря в центре Москвы

Пожар вспыхнул на кровле одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря в центре Москвы. Соответствующую информацию предоставили вечером в понедельник в экстренных службах столицы.

//В мире

Трамп заявил, что присоединение Крыма к России является "провалом" Обамы

Трамп заявил, что присоединение Крыма к России является "провалом" Обамы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по итогам саммита G7 заявил, что его предшественник Барак Обама мог предотвратить присоединение Крыма к России, однако не справился с данной задачей.

//Армия

В ЮВО стартовали масштабные учения

В ЮВО стартовали масштабные учения

Представитель пресс-службы ЮВО заявил о старте военных учений, в которых примут участие 8,2 тысячи человек. Руководит мероприятием командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

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«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»

«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»

Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в попытке дискредитации самолета Superjet 100 после катастрофы в Шереметьево в мае. О подменах размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//Шоу-бизнес

"В какие бы тряпки они ни рядились, внутри так и остаются зажатыми колхозницами", блогер о российских селебрити

"В какие бы тряпки они ни рядились, внутри так и остаются зажатыми колхозницами", блогер о российских селебрити

Вот чего-чего, а настоящего класса и шика совсем немного у представителей российского селебрити. И даже дорогие брендовые шмотки не способны, как говорится, «вывести деревню из девушки»

//В мире

В Великобритании семейная пара нашла клад стоимостью $6,2 млн

В Великобритании семейная пара нашла клад стоимостью $6,2 млн

Семейная пара при помощи металлоискателей нашла клад с монетами XI века стоимостью 5 млн фунтов (около 6,2 млн долларов) на одной из ферм в графстве Сомерсет, расположенном на юго-западе Англии.

//Политика

Вступил в силу новый пакет антироссийских санкций США

Вступил в силу новый пакет антироссийских санкций США

Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций по "делу Скрипалей". Это произошло сегодня в 07:00 по московскому времени. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ 2 августа.

//Происшествия

Родители пострадавшей в бассейне турецкого отеля девочки отказались перевозить ее в Петербург

Родители пострадавшей в бассейне турецкого отеля девочки отказались перевозить ее в Петербург

Родители 12-летней девочки, которая была госпитализирована в критическом состоянии после того, как ее руку засосало в трубу в бассейне турецкого отеля, приняли решение не перевозить дочь в Петербург.

//Общество

Повышением тарифов проблемы жилищно-коммунального хозяйства не решить

Повышением тарифов проблемы жилищно-коммунального хозяйства не решить

Несмотря на рост тарифов на коммунальные услуги, модернизации жилищной системы практически не наблюдается. Эксперты указывают, что почти 60% коммунальной инфраструктуры России требует незамедлительного ремонта.

//Шоу-бизнес

Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников

Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников

Поклонники известной российской артистки Любови Успенской, которой в феврале текущего года исполнилось 65 лет, активно обсуждают ее новый снимок. Многие пришли в восторг от тонкой талии певицы.

//Шоу-бизнес

Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"

Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"

Телеведущая Ксения Собчак перечислила человеческие качества, которые, по ее мнению, не любят россияне. Об этом она задумалась после просмотра интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

//В мире

Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить

Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил уверенность в том, что Россия готова вернуться в G8, однако сама просить об этом не будет.

//Общество

В России прогнозируют сокращение дефицита мужчин

В России прогнозируют сокращение дефицита мужчин

В долгосрочной перспективе на территории России количество женщин все же будет превышать число мужчин. Об этом говорится в соответствующем прогнозе Федеральной службы госстатистики.

//В мире

В США молодожены погибли в автокатастрофе через несколько минут после свадьбы

В США молодожены погибли в автокатастрофе через несколько минут после свадьбы

В американском штате Техас молодожены погибли в автокатастрофе всего через несколько минут после официальной регистрации брака. Известно, что молодой человек и девушка встречались со школы.

//Шоу-бизнес

Певица Ирина Дубцова рассказала, как сохраняет молодость и стройность

Певица Ирина Дубцова рассказала, как сохраняет молодость и стройность

Выпускница телепроекта "Фабрика звезд" Ирина Дубцова рассказала, как она борется с возрастными изменениями на лице и теле. Артистка уже долгие годы радует поклонников своим ухоженным внешним видом.

//Общество

Как живет современный "город гопников"

Как живет современный "город гопников"

В этом городе до сих пор «живут по понятиям», а улицы по ночам оккупируют «гопники». Сейчас им по 40 — 50 лет, но они по-прежнему называют себя «пацанами». И таких — целый город. Корреспондент АН две недели прожил в «городе», застрявшем в девяностых годах.

//Новости партнеров

//Жаркое из блогов

Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно

Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно

//Происшествия

Женщина и двое детей пропали в лесу под Петербургом

Женщина и двое детей пропали в лесу под Петербургом

В лесу во Всеволожском районе Ленинградской области пропали женщина и двое детей. Соответствующую информацию днем в понедельник, 26 августа, предоставили в областном управлении МЧС России.

//Армия

В Южной Корее американских военных покатали на российском танке

В Южной Корее американских военных покатали на российском танке

Американские военнослужащие устроили заезд на российских танках Т-80 во время боевых учений с Республикой Корея. Снимки и видеозаписи появились накануне в сервисе микроблогов Twitter.

//В мире

Макрон поправил сотрудника СМИ, спутавшего главу Ирана с вождем индейцев

Макрон поправил сотрудника СМИ, спутавшего главу Ирана с вождем индейцев

Лидер Франции Эммануэль Макрон в рамках пресс-конференции на полях саммита G7 поправил журналиста, который перепутал имена главы Ирана Хасана Роухани и вождя индейцев каяпо Раони Метуктире.

//В мире

Жительница США лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей

Жительница США лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей

Жительница американского штата Висконсин Алиша Кеннен лишилась правой голени и пальцев на руках и левой ноге из-за болезни, которой она заразилась от своих детей. Трое ребят подхватили ангину.

//В мире

Макрон жестко отреагировал на оскорбления в адрес своей жены в соцсети

Макрон жестко отреагировал на оскорбления в адрес своей жены в соцсети

Французский лидер Эммануэль Макрон резко отреагировал на критику своей супруги Брижит в соцсети. Негативный комментарий о первой леди Франции ранее оставил в Fcebook глава Бразилии Жаир Болсонару.

//Новости СМИ2

//В мире

Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации

Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации

Украина должна развалить Российскую Федерацию. С таким заявлением выступила киевский политик Анна Гопко, руководившая в предыдущем созыве Верховной Рады работой комитета по иностранным делам.

//Политика

В Кремле анонсировали ответ на ракетные испытания США

В Кремле анонсировали ответ на ракетные испытания США

Минобороны и другие ведомства приступили к подготовке симметричного ответа США в связи с выходом из ДРСМД и испытаниями ракеты средней дальности, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

//Происшествия

После ДТП на Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик

После ДТП на Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой машины случилось в понедельник, 26 августа, в столичном районе Покровское-Стрешнево. Согласно последним данным, грузовик после аварии перевернулся.

//Происшествия

В петербургской больнице найден опасный предмет, пациенты и сотрудники эвакуированы

В петербургской больнице найден опасный предмет, пациенты и сотрудники эвакуированы

В здании одной из больниц Санкт-Петербурга днем в понедельник, 26 августа, был обнаружен опасный предмет. Согласно последней информации, пациенты и сотрудники медучреждения были эвакуированы.

//Происшествия

Вооруженный полицейский сбежал со службы в Якутии

Вооруженный полицейский сбежал со службы в Якутии

В Якутске в понедельник, 26 августа, с места несения службы вооруженный пистолетом Макарова с двумя полными магазинами ушел в неизвестном направлении старший сержант полиции.

//В мире

Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Днем в понедельник, 26 августа, стало известно, что гражданка Российской Федерации погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Речь идет о 29-летней россиянке по имени Анна Дубровина.

//Новости МирТесен

//Здоровье

Шесть советов по снижению давления без таблеток дали эксперты в сфере медицины

Шесть советов по снижению давления без таблеток дали эксперты в сфере медицины

Эксперты в области здравоохранения рассказали о способах снижения артериального давления, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Об этом идет речь в материале, опубликованном в сети.

//Происшествия

Автобус протаранил девять машин в Кирове

Автобус протаранил девять машин в Кирове

В Кирове автобус ЛиАЗ в понедельник, 26 августа, около полудня протаранил девять автомобилей. Как сообщает сегодня пресс-служба ГИБДД по Кировской области, авария случилась на Комсомольской улице.

//В мире

Адвокат раскрыла выгоду команды Зеленского от продолжения конфликта в Донбассе

Адвокат раскрыла выгоду команды Зеленского от продолжения конфликта в Донбассе

Окружение президента Украины Владимира Зеленского не заинтересовано в наступлении мира в Донбассе. Такое заявление на своем YouTube-канале сделала украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

//Мнение

Наталья Поклонская: «Использовать детей на митингах недопустимо!»

Наталья Поклонская: «Использовать детей на митингах недопустимо!»

«Использовать детей на митингах и вообще их присутствие там недопустимо! Если же этих годовалых детей несут родители туда специально, используя их в качестве щитов от правоохранителей, - это подлое сумасшествие.

//Общество

Непродажная кошка

Непродажная кошка

Житель Ростова так до сих пор и не сумел продать свою кошку. Даже несмотря на умопомрачительную скидку, которую установил после месяца попыток продать домашнее животное.

//Общество

Ушел из жизни старейший подводник России

Ушел из жизни старейший подводник России

Сегодня стало известно, что старейший подводник России Юлий Ксюнин скончался в Тамбове. Соответствующую информацию в понедельник, 16 августа, предоставили сотрудники областной администрации.

//Происшествия

Свидетель: обвиняемый в краже полотна Куинджи хранил его вместе с шинами в подвале

Свидетель: обвиняемый в краже полотна Куинджи хранил его вместе с шинами в подвале

Коллега обвиняемого в хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова заявил, что мужчина хранил украденное полотно в подвальном помещении вместе с шинами.

//Общество

«Таврида-Арт» стал самой большой площадкой самореализации творческой молодежи

«Таврида-Арт» стал самой большой площадкой самореализации творческой молодежи

Близ города Судака в Крыму сегодня завершился грандиозный культурный фестиваль "Таврида-Арт", который, по подсчётам организаторов, посетило более 45 тыс. зрителей.

//Общество

Евродепутат от Латвии награждена орденом княгини Ольги

Евродепутат от Латвии награждена орденом княгини Ольги

В честь 28 годовщины провозглашения независимости Украины президент Владимир Зеленский наградил депутата Европарламента Сандру Калниете орденом святой Ольги.

//В мире

Вероятный сценарий начала мировой войны с участием России опубликовали в прессе

Вероятный сценарий начала мировой войны с участием России опубликовали в прессе

Опубликован предполагаемый сценарий начала нового глобального конфликта с участием Российской Федерации. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах немецкой прессы.

//Происшествия

Тело убитого лошадью мужчины нашли в запертом ангаре в Москве

Тело убитого лошадью мужчины нашли в запертом ангаре в Москве

Стало известно об убийстве в одном из конно-спортивных клубов в Москве . Отмечается, что в воскресенье, 25 августа, на территории клуба было обнаружено тело 49-летнего мужчины. По факту происшествия ведётся проверка, выясняются обстоятельства.

//В мире

Завтра начнется поставка очередной батареи С-400 в Турцию

Завтра начнется поставка очередной батареи С-400 в Турцию

Министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник, 26 августа, анонсировал продолжение поставок в страну российских зенитных ракетных комплексов "Триумф". Предполагается, что они начнутся завтра.

//Авторы АН

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