В США молодожены погибли в автокатастрофе через несколько минут после свадьбы

В американском штате Техас молодожены погибли в автокатастрофе всего через несколько минут после официальной регистрации брака. Известно, что молодой человек и девушка встречались со школы.

Известно, что в машину 19-летнего жениха и 20-летней невесты на выезде из суда, где проходила церемония бракосочетания, врезался пикап. Их автомобиль несколько раз перевернулся, а затем упал в канаву. Как сообщает KFDM, молодожены скончались на месте от полученных травм, а водитель пикапа не пострадал.

Мать жениха заявила, что влюбленные мечтали сыграть более пышную свадьбу зимой. Подчеркивается, что женщина стала свидетельницей гибели пары.