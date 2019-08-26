Жительница США лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей

Жительница американского штата Висконсин Алиша Кеннен лишилась правой голени и пальцев на руках и левой ноге из-за болезни, которой она заразилась от своих детей. Трое ребят подхватили ангину.

Установлено, что в городе Райс-Лейк женщина получила ссадину на спине, случайно споткнувшись о свою собаку. Чуть позже у нее открылось внутреннее кровотечение, а также стали отказывать органы.