Макрон жестко отреагировал на оскорбления в адрес своей жены в соцсети

Французский лидер Эммануэль Макрон резко отреагировал на критику своей супруги Брижит в соцсети. Негативный комментарий о первой леди Франции ранее оставил в Facebook глава Бразилии Жаир Болсонару.

Накануне один из подписчиков Болсонару опубликовал на его официальной страничке фото, на котором изображены лидеры Бразилии и Франции со своими супругами. Подпись к снимку гласила: "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару". Пользователь сети подчеркнул, что французский президент просто завидует своему коллеге. С официального аккаунта бразильского лидера поступил ответ: "Не унижай парня, ха-ха".

Эммануэль Макрон счел подобную реакцию неприемлемой и крайне невежливой. Он также выразил надежду на то, что в будущем в Бразилии будет такой президент, который станет вести себя на высоте собственных обязанностей, передает ТАСС.