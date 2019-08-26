Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации

Украина должна развалить Российскую Федерацию. С таким заявлением выступила киевский политик Анна Гопко, руководившая в предыдущем созыве Верховной Рады работой комитета по иностранным делам.

Политик назвала Россию «агрессором», который посягнул на «европейскую цивилизацию» и «демократические ценности». Миссия Киева заключается в том, чтобы развалить «Московию», процитировал Анну Гопко интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Призывы к нарушению территориальной целостности РФ, согласно ее законодательству, являются уголовно наказуемым деянием.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский националист Борис Гуменюк призвал отделить бывшую советскую республику от России на 300 лет с помощью рва с водой, стены и пулеметных гнезд.