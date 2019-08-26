Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Днем в понедельник, 26 августа, стало известно, что гражданка Российской Федерации погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Речь идет о 29-летней россиянке по имени Анна Дубровина.

Согласно последним данным осведомленных источников, гражданка России получила серьезные травмы головы и грудной клетки из-за падения камня или осколка горной породы в процессе восхождения, сообщает сегодня информационное агентство Киодо

Однако эксперты обследовали участок, рядом с которым погибла молодая женщина, и не выявили никаких следов обрушения горных пород.