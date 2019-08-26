Адвокат раскрыла выгоду команды Зеленского от продолжения конфликта в Донбассе

Окружение президента Украины Владимира Зеленского не заинтересовано в наступлении мира на территории Донбасса. Такое заявление на своем YouTube-канале сделала украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

По словам Монтян, команда Зеленского «уже села» на денежные потоки, выделяемые на оборону, и «вполне довольна».

На востоке Украины с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт между армией страны и силами непризнанных ДНР и ЛНР. Ранее сегодня сообщалось, что донецкий политический эксперт Владимир Корнилов предсказал опасные для республик последствия возвращения под юрисдикцию Киева.