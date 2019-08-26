Вероятный сценарий начала мировой войны с участием России опубликовали в прессе

Опубликован предполагаемый сценарий начала Третьей мировой войны с участием Российской Федерации. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах немецких СМИ.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung предположила, что новый глобальный конфликт начнется с американского удара по территории России из Польши. В ходе атаки будут использованы ракеты средней и меньшей дальности, запрещенные Договором о РСМД, из которого вышли Соединенные Штаты.

В публикации говорится, что Вашингтон постарается уйти от конфликта, который сам же и разожжет в Европе. Отмечается, что ей в ходе войны предстоит стать ареной двух притворствующих сил – РФ и Североатлантического альянса.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми рассказал о новом российском оружии, которое способно нейтрализовать любые угрозы.