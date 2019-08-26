Завтра начнется поставка очередной батареи С-400 в Турцию

Министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник, 26 августа, анонсировал продолжение поставок в страну российских зенитных ракетных комплексов "Триумф". Предполагается, что они начнутся завтра.

Anadolu Хулуси Акар подчеркнул, что уже со вторника, 27 августа, стартует поставка и перевозка второй батареи ЗРК С-400, передает информационное агентство

Напомним, сделка между Турцией и Россией была заключена в 2017 году. Стороны договорились о поставке четырех дивизионов за два с половиной миллиарда долларов. Часть этой суммы, согласно договору, заказчик оплатит сам, а часть будет погашена за счет российского кредита.