Вот это дал Дроздов! Телеведущий Остап Дроздов высказался о выборах президента, которые прошли в марте в Украине. По его словам, результаты голосования показали, что "в этой стране глупых больше".

Журналист отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствуют политические убеждения и мировоззрение. Дроздов считает, что глава государства может только стебаться над тем, что для украинского народа является "сакральным" и обладает " украинофобской позицией".

"... надо быть абсолютно тупым безмозглым бараном, чтобы проголосовать за такого человека в XXI веке ...", - заявил телеведущий.

По его мнению, получать украинское гражданство должны только правильные люди, которые сдали экзамены и прошли проверку "на сотрудничество с предыдущими оккупационными режимами". Дроздов хочет, чтобы в стране появился институт "неграждан", передаёт РЕН ТВ со ссылкой на украинские источники.

Напомним, что на выборах за Владимира Зеленского проголосовали 73,23 % граждан.