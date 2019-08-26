Политолог предсказал опасные для ДНР и ЛНР последствия воссоединения с Украиной

Возвращение территорий, занимаемых ДНР и ЛНР, в состав Украины приведет к реализации кровавого сценария на этих землях. Соответствующий прогноз озвучил донецкий политический эксперт Владимир Корнилов.

Корнилов предсказал, что в случае реинтеграции Донбасса там под видом «наблюдателей за выборами, таможенной службы, пограничников» появятся бойцы украинских националистических батальонов. Они не скрывают, что намерены устроить зачистку в регионе, привел слова эксперта портал «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что штабе силовой операции Киева проинформировали о новых потерях армии Украины в Донбассе.