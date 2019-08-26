Бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили под Горловкой командира взвода «Айдара»
26 августа 2019, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины потеряли за минувшие сутки в зоне конфликта на востоке страны одного военного убитым, еще трое ранены. Соответствующую информацию распространила пресс-служба штаба операции Киева в Донбассе.
Как рассказал в социальной сети Facebook украинский журналист Юрий Бутусов, погибший являлся командиром взвода батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация). Из поста Бутусова следует, что бойцы ДНР уничтожили военного с позывным «Тихий» под Горловкой. «Тихого» ликвидировали из пулемета или снайперской винтовки, написал журналист.
Ранее сообщалось, что в ДНР разоблачили украинское видео «самой успешной операции ВСУ в Донбассе».