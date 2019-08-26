Украинский аналитик Соскин раскрыл структуры США, которые управляют политикой Киева

Украинской политикой управляют силы, которые находятся не в Киеве. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал украинский эксперт Олег Соскин.

Как отметил аналитик, «решения сегодня принимаются в Вашингтоне — в Госдепе и ЦРУ». Согласно информации Соскина, представители этих структур присутствуют в Службе безопасности Украины и некоторых других силовых ведомствах. Кроме того, в правительстве и офисе президента находятся люди, являющиеся проводниками интересов Евросоюза, отметил эксперт, давший комментарий изданию Украина.ру.

Ранее в понедельник сообщалось, что российские эксперты предсказали распад и расчленение соседнего государства.