Литовские политики опасаются "ядерной гибели" Литвы. Бывший председатель Верховного совета республики, лидер партии консерваторов "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис заявил, что

Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции.

По мнению политика, Беларусь и Россию, при содействии которой строят БелАЭС, "не волнует безопасность электростанции", - сообщает Sputnik Литва. Ландсбергис отмечает, что в России и Белоруссии заранее объявляются не даты соблюдения условий стандартов безопасности и соответствия им, а даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию. Он считает, что для них безопасность — не самая важная вещь. Политик отметил, что запуск АЭС в Беларуси станет "гибелью" для Литвы, а "жизнеспособность" электростанции определит "жадность транзитного бизнеса Латвии".

"Ответная мера пока — спокойная экономическая защита, отказ Литвы финансировать собственную гибель", — подчеркнул литовский консерватор.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС, которая строится близ города Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса, с самого момента принятия белорусскими властями решения о ее строительстве.

Минск гарантирует, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.